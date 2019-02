Media Markt in der Krise: Sind Elektromärkte Auslaufmodelle?

Elektrofachmärkte auf dem Abstellgleis - Amazon und eBay sei Dank. Media Markt blickt auf ein ernüchterndes Geschäftsjahr zurück. Die Muttergesellschaft Ceconomy verliert nichts desto trotz den Optimismus nicht: Ein Wandel muss her.



Wer geht schon noch zu Media Markt oder Saturn, um den neuen Fernseher, das HDMI-Kabel oder anderes Elektro-Zubehör zu kaufen? Scheinbar immer weniger Kunden machen sich auf den Weg in den nächstgelegenen Elektrofachhandel – der Weg zum Computer oder Tablet ist schließlich deutlich kürzer. Ferner ist der Einkauf per Mausklick via Amazon schlicht bequemer, Preise lassen sich schnell vergleichen und die Auswahl ist nahezu grenzenlos. Der Online-Handel hat sicher größten Anteil an den besorgniserregenden Zahlen der Elektrofachmärkte.