Media Policy Lab: Denkfabrik für Sicherung der Medienvielfalt

Die mabb und der Berliner Senat wünschen sich eine verstärkte Kooperation, um Medienvielfalt zu gewährleisten. Dafür unterzeichneten sie nun eine Erklärung zur Gründung eines "Think Tanks" namens Media Policy Lab.



Die Medienanstalt Berlin-Brandung und Staatssekretär Björn Böhning, Chef der Berliner Senatskanzlei, haben eine Absichtserklärung für eine Denkfabrik unterschrieben. Mit dieser wollen sie in "Fragen zur Sicherung der Medienvielfalt im digitalen Zeitalter enger zusammenarbeiten". Der Start des "Think Tanks" ist für nächstes Jahr angesetzt.