MediaMarkt führt "Pfandautomat" für alte Handys ein

In Schubladen liegen Millionen ungenutzte Handys. Dabei lohnt es sich, funktionierende Altgeräte gegen Geld zu tauschen – sei es im Laden, im Internet oder jetzt auch am Automaten.



Seit Mittwoch hat die Elektrohandelskette MediaMarkt einen Automaten zur Rückgabe von Altgeräten. Das Ganze funktioniere so ähnlich wie ein Pfandflaschenautomat: Das alte Mobiltelefon im Automaten anstecken, bewerten lassen und den Gegenwert sofort als Einkaufsgutschein mitnehmen. Selbst defekte Geräte, beispielsweise mit gebrochenem Display oder Wasserschaden, nehme der Automat an.