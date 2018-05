MediaMarktSaturn: Allianz mit französischer Elektronikkette

Die Media-Saturn-Holding und die französische Groupe Fnac Darty haben eine Absichtserklärung zur Gründung der "European Retail Alliance" unterzeichnet. Dadurch soll auch das Angebot für den Kunden verbessert werden.



Die European Retail Alliance soll auch für andere Marktteilnehmer offen stehen und soll eine echte europäische Plattform werden. Zu Beginn umfasst die Kooperation vier Kernbereiche: Strategische Vereinbarungen mit Lieferanten, Eigenmarken sowie Innovation und Datenanalyse. Die Kunden sollen im Endeffekt von einem breiteren und innovativeren Angebot an Produkten und Dienstleistungen profitieren.