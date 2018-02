MediaPro nun unter chinesischer Kontrolle

Fast eine Milliarde fließen für die Übernahme von mehr als der Hälfte der Anteile an MediaPro. Das Unternehmen hält unter anderem Rechte an der spanischen Primera Division.



Die chinesische Firma Orient Hontai übernimmt 53,5 Prozent an MediaPro. Der Deal ist der Kapitalgesellschaft rund 900 Millionen Euro wert. Trotz der veränderten Mehrheitsverhältnisse bleibt MediaPro-Chef Jaume Roures an der Spitze des Unternehmens.