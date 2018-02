Mediaset: Neue HD-Sender auf Hotbird 13° Ost

Mediaset und Eutelsat wollen zusammen den Übergangsprozess in Richtung HD zu beschleunigen. Drei weitere italienische HD-Kanäle gehen via Hotbird 13° Ost auf Sendung.



Eine Tochter der italienischen Mediaset-Gruppe, Elettronica Industriale, hat mit dem europäischen Satellitenbetreiber Eutelsat ein ein mehrjähriges Kapazitätsabkommen geschlossen. Mediaset will damit das Angebot an hochauflösenden Sendern erweitern.