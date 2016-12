Mediaset will Einstieg von Vivendi verhindern

Der Clinch zwischen Mediaset und Vivendi geht weiter: Erst wollte Mediaset den Verkauf an Vivendi gerichtlich erzwingen. Nun wehrt sich die Fernsehtochter von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi gegen den Einstig des französischen Medienkonzerns.



Die Unternehmensgruppe von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi wehrt sich gegen den Einstieg des französischen Medienkonzerns Vivendi bei ihrer Fernsehtochter Mediaset. Fininvest habe am Dienstag bei der Staatsanwaltschaft Mailand Anzeige wegen Marktmanipulationen erstattet und die italienische Börsenaufsicht Consob darüber in Kenntnis gesetzt, teilte die Holding mit.