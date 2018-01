"MediathekView" in neuer Version erschienen

Mit "MediathekView" lassen sich TV-Sendungen aus den Online-Angeboten von ARD, ZDF und den anderen Öffentlich-Rechtlichen herunterladen. In der neusten Version 13.0.6, die nun veröffentlicht wurde, gibt es vor allem Bugfixes. Bereits in der Vorversion wurde der Speicherverbrauch beim Laden der Filmliste verringert, sodass sich ein Update auf jeden Fall lohnt.

Die Software ist kostenlos und für Windows, Mac OS und Linux verfügbar. Dafür ist die Open-Source-Entwicklung allerdings auf Spenden angewiesen, um zumindest die Hostingkosten zu decken.Bei der Suche nach einer Sendung werden alle in einer Liste angezeigt, mit Filtern lässt sich dann die Auswahl auf einen bestimmten Beitrag beschränken. Sehr bequem ist auch die Möglichkeit, Abonnements anzulegen und so neue Beiträge automatisch herunterladen zu können.Vor Kurzem bekam MediathekView außerdem ein Addon für die prominente Multimedia-Software "Kodi" spendiert. Ohne die Vollbildumgebung verlassen zu müssen, lassen sich so ganz einfach die Mediatheken durchsuchen. Den Download findet man unter mediathekview.de/download