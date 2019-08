Medienanstalt lässt Spiele-App "Coin Master" prüfen

Die Landesmedienanstalt NRW will die bei Kindern und Jugendlichen beliebte App "Coin Master" dem "Spiegel" zufolge überprüfen lassen.



Die App, die von Promis wie Dieter Bohlen und Daniela Katzenberger beworben werde, könnte nach Ansicht von Jugendschützern als Einstiegsdroge in die Welt des Glücksspiels wirken, berichtet das Nachrichtenmagazin (Samstag). Solche Apps orientierten sich vom Spielprinzip her an klassischen Slot-Automaten - auch wenn keine realen Geldgewinne erzielt werden könnten. Die Landesmedienanstalt betonte aber auf dpa-Anfrage, ihr gehe es bei der Prüfung weniger um den Inhalt, als um die Werbung für die App.