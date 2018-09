Medienaufsicht: RTL verstößt gegen journalistische Grundsätze

Der Privatsender RTL hat nach Auffassung der ZAK in einem Beitrag über einen vermeintlich Pädophilen gegen journalistische Grundsätze verstoßen. Der Sender wies die Beanstandung zurück.



Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) teilte am Dienstag in Bremerhaven mit, dass die Verpixelung eines "Punkt 12"-Beitrags nicht ausreichend gewesen sei. RTL hatte in dem Bericht vom 12. Juni einen vermeintlich pädophilen Mann gezeigt, seine obere Körperhälfte war verpixelt. Die kurze blaue Hose mit weißem Aufdruck auf dem linken Bein, die Schuhe und die Statur seien aber zu erkennen gewesen, so die ZAK - so dass der Mann von seinem Umfeld zu identifizieren gewesen sei.