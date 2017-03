Medienbehörde weist Hofers Beschwerde gegen ORF ab

Die österreischische Medienbehörde KommAustria hat die Beschwerde des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer gegen den ORF abgewiesen. Laut ihrer Einschätzung hielt der Sender das Objektivitätsgebot sowie seine Sorgfaltspflichten ein.



Hofer hatte gegen die Sendung "Das Duell" vom 19. Mai 2016 im Programm von ORF 2 Beschwerde eingelegt. Er führte aus, mit Rechercheergebnissen konfrontiert worden zu sein, die zeigten, dass ein von ihm geschilderter Vorfall nicht stattgefunden hatte. Laut Norbert Hofer nutzte der Sender das, um ihn lächerlich zu machen. Eine gegen den Sender eingereichte Beschwerde wurde am Donnerstag von der Medienbehörde KommAustria abgewiesen.