Medienbericht: Apple will McLaren übernehmen

Apple hält anscheinend an seinen Autoplänen fest. Medienberichten zufolge ist der iPhone-Konzern an der Übernahme des britischen Sportwagen-Anbieters McLaren interessiert.



Es ist das bisher heißeste Gerücht zu Apples Autoplänen: Der iPhone-Konzern zeigt laut Medienberichten Interesse an dem britischen Sportwagen-Anbieter McLaren. Im Gespräch seien eine komplette Übernahme oder eine strategische Beteiligung, schrieben die "Financial Times" und die "New York Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen. Die Gespräche hätten bereits vor einigen Monaten begonnen.