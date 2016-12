Medienbericht: Besetzung fürs "Dschungelcamp" steht

In wenigen Wochen geht "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" in die nächste Runde. Über die Camper wird in den Medien derzeit heftig spekuliert. Laut einem Bericht sollen die Kandidaten, die im Januar ins "Dschungelcamp" ziehen, auch schon feststehen.



Nachdem nun klar ist, dass sich örtlich nichts am "Dschungelcamp" ändern wird, denn RTL darf auch weiter im Dschungel drehen, kann langsam die Vorfreude auf eines von RTLs jährlichen Programmhighlights aufkommen. Denn schon in wenigen Wochen geht "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" in die nächste Runde. Während RTL den Starttermin der neuen Staffel bereits bekannt gegeben hat, hüllt sich der Kölner Sender in Bezug auf die Kandidaten wie gewohnt in Schweigen. Dafür sind die Medien schon fleißig am spekulieren, welcher mehr oder weniger bekannte Promi im Januar nach Australien fliegt.