Medienberichte: Neue Namen für Programme des Deutschlandradios

Laut Medienberichten stehen dem Deutschlandradio große Veränderungen ins Haus. So soll für zwei der Programmmarken eine Namensänderung auf den Weg gebracht werden, die auch mit einer veränderten inhaltlichen Ausrichtung einhergehen könnte.



Beim Deutschlandradio deutet sich ein größerer Umbau an. So sollen zwei der drei veranstalteten Programme einen neuen Namen bekommen, auch inhaltliche Veränderungen könnten damit einhergehen, wie der "Tagesspiegel" am Dienstag berichtete. Ein genauer Termin soll dem Blatt zufolge noch nicht feststehen, der März scheint wahrscheinlich - dann sollen Deutschlandradio Kultur und DRadio Wissen unter der Marke Deutschlandfunk laufen.