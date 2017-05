Medienforum NRW: Streitgespräche analysieren Branchen-Themen

"One-on-One" heißt das neue Format, das das Medienforum NRW 2017 erstmals am 30. Mai in Köln präsentiert. Jeweils zwei Experten analysieren in einem 20-minütigen Gespräch ein aktuelles Branchen-Thema.



Mit Streitgesprächen zu aktuellen Branchen-Themen möchte das Medienforum NRW 2017 auf derzeitige Missstände und Problematiken aufmerksam machen. Das neue Format "One-on-One" stellt das Medienforum NRW 2017 am 30. Mai in Köln vor. In 20-minütigen Gesprächen diskutieren jeweils zwei Experten ein aktuelles Thema aus der Branche. Als Experten wurden hierfür Oliver Süme (eco - Verband der Internetwirtschaft), Prof. Dr. Thomas Höppner (Technische Hochschule Wildau/Partner der Kanzlei Hausfeld RA), Dr. Wolf Osthaus (Unitymedia), Claus Grewenig (Mediengruppe RTL Deutschland), Dr. Cornelis Lehment (Rechtsanwalt, Lubberger Lehment) sowie Volker Tripp (Digitale Gesellschaft) geladen.