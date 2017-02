Mediengruppe RTL gibt Kaufangebot für ATV ab

In den scheinbar fixen Verkauf von ATV an ProSiebenSat.1 Puls 4 könnte wieder Bewegung kommen. Nun hat sich die RTL-Gruppe entschlossen, gemeinsam mit Mediaprint ein Kaufangebot abzugeben.



Die Geschichte schien entschieden: Nach langen Überlegungen hatten sich ProSiebenSat.1 Puls 4 und Herbert G. Kloiber über einen Verkauf von ATV an die deutsche Mediengruppe geeinigt. Der Kaufvertrag wurde bereits unterschrieben, einzig die Zusage von Seiten der Kartell- und Medienbehörden steht noch aus. Doch nun könnte wieder Bewegung in die Sache kommen, denn wie der "Standard" berichtet, will die Mediengruppe RTL gemeinsam mit Mediaprint ein Kaufangebot abgeben.