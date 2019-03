Mediengruppe RTL setzt bei Neuausrichtung auf Gruner + Jahr

Eine strategische Entscheidung ist der jüngste Schritt der Mediengruppe RTL Deutschland. Das Unternehmen verstärkt die Zusammenarbeit mit Gruner + Jahr. Der Deal zieht personelle Veränderungen nach.



Die Mediengruppe RTL Deutschland hat die Führungsstruktur unter CEO Bernd Reichart neu organisiert. Zu diesem Prozess gehört unter anderem eine verstärkte inhaltliche Kooperation mit Gruner + Jahr, wie die Mediengruppe in einer Presseinformation bekannt gibt.