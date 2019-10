Mediengruppe RTL startet Frankreich-Ableger von Geo Television

In Zusammenarbeit mit dem Verlag Gruner + Jahr und Prisma Media bringt die Mediengruppe RTL Geo Television nach Frankreich. Der Sender startet dort als Amazon Prime Channel.



Geo Television gibt es nun auch als VoD-Variante in Frankreich. Klaus Holtmann, Executive Vice President Digital Channels der Mediengruppe RTL Deutschland dazu:



"Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Prime Video in Frankreich. Es ist eine großartige Chance, fünf Jahre nach dem Geo Television-Start in Deutschland auch in Frankreich mit unseren hochwertigen Dokumentationen den Markt zu erobern."