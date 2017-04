Mediengruppe RTL will Digital-Geschäft vorantreiben

Die Konkurrenz hat es vorgemacht: Dank eines gut laufenden Digital-Geschäfts hat sich ProSiebenSat.1 unabhängiger von den Werbeeinnahmen gemacht. Auf diesem Gebiet hat die Mediengruppe RTL Nachholbedarf, mit einer Neuaufstellung soll hier Abhilfe geschaffen werden.



Wachstum ist in allen wirtschaftlichen Sektoren der wichtigste Faktor, auch im Medienbereich. Viele Aspekte sind dabei bereits ausgereizt, weshalb im Zuge der Digitalisierung dem Digital-Geschäft eine bedeutende Rolle zukommt. So setzen die beiden großen privaten TV-Familien, ProSiebenSat.1 und die Mediengruppe RTL verstärkt auf diesen Geschäftszweig, den das Kölner Unternehmen künftig weiter ausbauen will.