Medienhüter segnen ATV-Kauf durch ProSiebenSat.1 ab

Von Seiten der österreichischen Behörden steht dem Kauf des finanziell angeschlagenen Privatsenders ATV an ProSiebenSat.1 Puls 4 nichts mehr im Wege. Die Medienaufsicht KommAustria genehmigte die Übernahme durch die Mediengruppe am Donnerstag.



Fast zwei Monate nach Bekanntgabe ist der Verkauf von ATV an ProSiebenSat.1 Puls 4 so gut wie in trockenen Tüchern. Nachdem bereits die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) einer Übernahme durch die Mediengruppe unter Auflagen zustimmte, gab auch die österreichische Medienaufsicht KommAustria am Donnerstag grünes Licht.