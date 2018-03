Medienkonzerne wappnen sich für Datenschutzvorschriften

RTL, Pro Sieben Sat 1 und United Internet haben die European netID Fundation gegründet. Damit wollen die Medienkonzerne unabhängige Internet-Angebote bei der Umsetzung des neuen europäischen Datenschutzrechts unterstützen.



Sie wollen den großen US-Plattformen wie Google, Facebook und Amazon im datenbasierten Werbegeschäft etwas entgegensetzen: RTL, Pro Sieben Sat 1 und United Internet. Wie "Horizont" berichtet, haben die Medienunternehmen die Stiftung European netID Fundation gegründet. Dies sei ein weiterer Schritt in Richtung Login-Allianz, die bereits im vergangenen Jahr von den Konzernen angekündigt wurde.