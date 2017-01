Medienminister will ATV erhalten

Mit dem gestiegenen Interesse der ProSiebenSat.1-Gruppe an ATV ist ein Verkauf des ersten Privatsenders Österreichs wahrscheinlicher geworden. Medienminister Drozda hält eine Fusion zwar für möglich, will den Sender aber aufrechterhalten.



Was im September 2016 noch scheiterte, nimmt Ende Januar konkrete Formen an: Die ProSiebenSat.1-Gruppe will den Privatsender ATV übernehmen. Herbert Kloiber, Eigentümer des defizitären österreichischen Fernsehsenders, will ATV schon länger loswerden, die Verhandlungen sollen weit fortgeschritten sein. Auch kartellrechtliche Bedenken dürften dem Deal nicht im Weg stehen, wie Medienminister Thomas Drozda gegenüber dem "Standard" am Dienstag erklärte.