Mediennutzung: TV und Radio liegen weiterhin vorne

Nach wie vor sind TV und Radio die meistgenutzten Medien. Diese halten sich vor allem in Zeiten des Internets wacker auf ihrer Top-Position, obwohl die Digitalisierung inklusive Internet die Nutzung anderer Medien vorantreibt.



Von TV und Radio kann das Publikum einfach nicht genug bekommen. Wie eine repräsentative Umfrage der ARD/ZDF-Medienkommission ergab, haben beide Medien nach wie vor die Nase vorn, obwohl das Internet beiden natürlich zu Leibe rückt. Rund zwei Drittel der Zeit, die sich der Deutsche für die Mediennutzung reserviert, gehen an Radio und TV. Das geht aus der Studie hervor, die von der Medienkommission während der Sitzung am Donnerstag in Mainz präsentiert wurde.