Medienpädagogen warnen vor "Dschungelcamp"-Konsum

Weil darin ein "fragwürdiges Menschenbild" vermittelt wird, warnen Medienpädagogen vor dem Quotenhit "Dschungelcamp". Aber auch die RTL-Formate "DSDS", "Der Bachelor" und die ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" bekommen ihr Fett weg.



Medienpädagogen warnen vor Fernsehformaten wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Deutschland sucht den Superstar". Kinder sollten das am Freitag beginnende "Dschungelcamp" nicht schauen, heißt es auf der Homepage von "Flimmo", einem Portal für Medienerziehung aus München. "Der Zuschauer wird zum Voyeur gemacht, Häme und Schadenfreude sind die wesentlichen Bestandteile der Sendung. Wie Menschen hier in gefährlichen, peinlichen und ekligen Situationen bloßgestellt werden, vermittelt ein fragwürdiges Menschenbild." "Flimmo" ist eine Programmberatung für Eltern und bewertet, ob Fernsehsendungen für 3- bis 13-Jährige geeignet sind.