Medientage: Google-Deutschland-Chef fordert mehr Freiräume

Der Google-Deutschland-Chef Philipp Justus hat zu Beginn der Medientage München mehr Freiräume für digitale Medien gefordert.



"Ich sehe in Deutschland noch viel zu häufig den Reflex, jedes neues Medium umgehend mit alter Regulierung beschränken zu wollen", sagte er am Dienstag. Auf diese Weise könne Deutschland nicht international wettbewerbsfähig sein. "Wir brauchen mehr Möglichkeiten für digitale Innovationen und nicht das Ausbremsen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen alte Modelle schützen."