Medientage: Medien kämpfen mit neuen Techniken um ihr Publikum

Der Philosoph Hegel hat die Gegenwart als "Kampf um Anerkennung" beschrieben. Bei den Medientagen München lässt sich beobachten, was das bedeutet: TV-Sender, Radios und Zeitungen kämpfen erbittert um die Aufmerksamkeit der Menschen - und bedienen sich neuer Mittel.



Die Medien in Deutschland experimentieren immer mehr mit neuen Technologien, um vor allem das junge Publikum nicht zu verlieren. Bisherige Ausspielwege dürfen dabei aber nicht vernachlässigt werden. Dies wurde am Mittwoch bei den Medientagen München deutlich.



Der Chefredakteur der "Nordwest-Zeitung", Lars Reckermann, berichtete über den Einsatz von Schreibrobotern für monatlich Tausende Texte, die sonst gar nicht geschrieben würden: automatisierte Ergebnisberichte aus unteren Fußball-Ligen, lokal unterschiedliche Wetterberichte und Ankündigungstexte für Veranstaltungen. "Das werden nie Pulitzer-Preis-Texte sein", sagte Reckermann und ergänzte: "Noch nicht."



Für Radiosender bieten digitale Sprachassistenten wie Alexa von Amazon große Chancen. "Wir umarmen diese neuen Möglichkeiten", sagte die Programmdirektorin von Antenne Bayern, Ina Tenz. Ihr Sender werde schon jetzt täglich von 10 000 Hörern auf Zuruf über Alexa eingeschaltet. Dies führe zu neuen Formaten und Werbemöglichkeiten.



Nach Ansicht des BR-Programmbereichsleiters Walter Schmich muss auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf alle neuen Plattformen und Ausspielwege setzen, um junge Zielgruppen zu erreichen: "Wenn wir infrage stellen, dass wir nicht mehr auf Social-Media-Kanälen aktiv werden dürfen, dann kann man uns gleich den Stecker ziehen. Dann haben wir aus meiner Sicht die Zukunft verloren."