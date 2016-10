Medientage München: Ist DAB Plus der ideale Weg für Radio?

Egal ob UKW, DAB Plus oder online: Hörfunkanbieter wollen am besten immer da sein, wo die Hörer sind. Mit welcher Technik das am besten gelingt, wurde auf den Medientagen München diskutiert.



Der Radio-Gipfel der Medientage München diskutierte über die Zukunft der Hörfunk-Verbreitungswege. Dem derzeitig am meisten verbreiteten Weg UKW stehen die digitalen Systeme via DAB bzw. DAB Plus und dem Internet gegenüber. Auf dem Panel diskutierten Audi-Manager Holger Hees, Valerie Weber vom WDR, Karlheinz Hörhammer von Antenne Bayern, Christian Bollert von Detektor.fm, Philipp von Martius, Geschäftsführer von Studio Gong und Bernhard Bahners von Radio.de.