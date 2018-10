Medientage München starten kommende Woche

Der dreitägige Branchentreff steht unter dem Motto "Engage! Shaping Media Tech Society" und findet dieses Mal in neuer Umgebung statt.



Bei den diesjährigen Medientagen München gibt es gleich zwei Neuerungen. Nach dem Experiment im letzten Jahr den Kongress und Messe dienstags bis donnerstags abzuhalten, wechselt man wieder in den gewohnten Rhythmus der vorherigen Jahre zurück: Am Mittwoch die Eröffnung mit dem Medientage Gipfel, moderiert von Klaas Heufer-Umlauf. Am Donnerstag folgen die TV- und Audio-Gipfel, am Freitagnachmittag werden die wahrscheinlich wieder rund 6.000 Besucher ins Wochenende entlassen.