Medientage München stehen an

Ende des Monats finden die alljährlichen Medientage in München statt. Mit über 400 Vortragenden gehören sie zu den bedeutendsten Kongressen der Branche in Deutschland.



Die Themen der diesjährigen Medientage reichen von künstlicher Intelligenz über lernende Maschinen bis hin zu Algorithmen, denn die Medienwelt wird immer mehr von der fortschreitenden Technisierung bestimmt. Auf der andere Seite hat die Glaubwürdigkeit des Journalismus gelitten.



Besteht hier womöglich ein kausaler Zusammenhang? Das und viele andere Zukunftsfragen werden in München vom 24. bis 26. Oktober diskutiert.