Medientage: Webradio- und Online-Audionutzung immer mobiler

Neben den klassischen Radiomarken erfreuen sich auch reine Webradio- und Online-Audioangebote bei den Online-Audionutzer immer größerer Beliebtheit. Dies ergibt sich aus dem Webradiomonitor 2017, der auf den Medientagen München vorgestellt wurde.



Das am Mittwoch von der der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), dem Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) und dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT) vorgestellte Monitoring kommt weiter zu dem Ergebnis, dass On-Demand-Angebote wie Podcasts zusätzliche Nutzungssituationen erschließen und sprachgesteuerte Geräte in den Haushalten Auffindbarkeit und den Zugang zu Audioinhalten nachhaltig verändern könnten.