Medientage: Wirkung von digitaler Werbung wird überschätzt

Die Wirksamkeit digitaler Werbung wird nach Ansicht von Experten überschätzt. Im Digitalmarkt lasse sich vieles kaum kontrollieren, es fehle an Transparenz, beklagt der Media-Chef des Pharmakonzerns Sanofi, Christof Baron.



Baron stellte ein Thesenpapier vor, über das am Mittwoch bei den Münchner Medientagen diskutiert wurde. "Die Bereitschaft von Online-Usern, sich aktiv zu engagieren und mit Marken zu beschäftigen, wird generell überschätzt."