Medienverkauf an Erdogan-nahen Konzern - Medienvielfalt ade

Medienmogul Dogan will seine Sender und Zeitungen verkaufen, darunter CNN Türk und "Hürriyet". Der Käufer: ein Erdogan-naher Rivale. Die Aussichten für die Medienvielfalt im Land: düster.



Es ist die Hochzeit des Jahres 2016: Die Tochter des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, Sümeyye, heiratet den Sohn eines Rüstungsunternehmers. Unter den Gästen sind auch Medienmogul Erdogan Demirören und sein Sohn Yildirim.