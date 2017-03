Medienwächter beanstanden Werbeverstöße bei Sixx und N24

Privatsender leben von Werbung, bei der Kennzeichnung dieser gehen einige Sender kreative Wege. Zu kreativ waren nach Ansicht der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) Sixx und N24, bei denen Werbeverstöße beanstandet wurden.



Um für Produkte oder Programme zu werben, gehen die Werbetreibenden oft kreative Wege. Häufig wird dabei jedoch nicht klar, wo eine Sendung im Fernsehen endet und wo die Werbung beginnt. Bei den Sendern Sixx und N24 wurde diese Trennung nicht so genau eingehalten, was die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) in ihrer jüngsten Sitzung am Dienstag beanstandete.