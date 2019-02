Medienwächter rügen RTL 2 wegen Nachrichtensendung

Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) hat Verstöße gegen das Pressegesetz in der Nachrichtensendung "RTL 2 News" vom August 2018 festgestellt.



RTL 2 berichtete in seiner Nachrichtensendung "RTL 2 News" am 21.08.2018 über einen tödlichen Verkehrsunfall und zeigte in zwei kurzen Sequenzen, wie eines der jugendlichen Unfallopfer rücklings aus dem Auto heraushing und mit dem Gesicht nach oben auf dem Boden lag. Im Bericht wurde darauf hingewiesen, dass zwei der jugendlichen Unfallopfer am Unfallort verstarben, zu denen auch das auf dem hinteren Beifahrersitz gezeigte Opfer zählte.