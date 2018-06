Medienwissenschaftler: Zahlbereitschaft für Online-Inhalt steigt

Der "Reuters Institute Digital News Report" zählt zu den wichtigsten Studien zur Mediennutzung. Die Daten aus 2018 zeigen die ein oder andere Überraschung und hier und da auch einen Lernprozess.



Die jährlichen Daten aus dem "Reuters Institute Digital News Report" zeigen, wie Onliner Nachrichten nutzen. Positiv überrascht habe ihn, dass die Bereitschaft, für Nachrichten im Internet Geld auszugeben, in allen Altersgruppen angestiegen sei, sagte Sascha Hölig vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg. Es veröffentlicht am Donnerstag die deutsche Teilstudie zu der weltweiten Erhebung.