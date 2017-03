"Meet the Parents": Hartwich moderiert Kuppelshow

RTL bringt Ende April eine neue Kuppelsendung an den Start. Moderieren wird Daniel Hartwich, wenn die Kandidaten ihr Date über die Eltern ihrer potenziellen, neuen großen Liebe klarmachen wollen.



Die Eltern des Partners zu treffen ist ja immer so eine Sache. RTL nimmt dies deshalb gleich einmal vorweg. In "Meet the Parents" treffen ab Ende April die Kandidaten auf drei Elternpaare, die Fragen zu ihrem Sohn oder ihrer Tochter beantworten. Mit direkten, ehrlichen Antworten, Anekdoten und Peinlichkeiten aus der Kindheit des Singles und was ihnen sonst noch einfällt. Anhand dieser Antworten sollen sich die Kandidaten und Kandidatinnen schließlich für ihr Date entscheiden - und werden somit natürlich überrascht, wer da bei der Verabredung aufschlägt.