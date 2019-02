Mehr ARD-Inhalte für MagentaTV - viele Klassiker dabei

Seit Ende Oktober 2018 bietet MagentaTV Inhalte von ARD und ZDF. Nun kommt nochmal eine neue ARD-Plus-Ladung neuer dazu, darunter Serienhits von "Monaco Franze", über Schimanski bis hin zum "Tatortreiniger".



Mehr als 8.000 Inhalte von ARD Plus, ZDF Select sowie ARD Plus Kids und ZDFtivi Select stehen bereits bei MagentaTV zum Abruf bereit. Jetzt ergänzt die Telekom diese Sammlung um 500 weitere Sendungen. Unter den neuen Inhalten befinden sich 50 zusätzliche "Tatort"-Folgen. Darunter sind weitere Episoden des Duisburger Tatort mit Horst Schimanski und weitere Folgen des Tatort Münster. Neu im Programm sind außerdem Serienklassiker wie "Monaco Franze".