Mehr DAB-Plus-Standorte für Hessen und Norddeutschland

Bundesweit stehen vielerorts die Zeichen schon auf DAB Plus. Auch Hessen Digitalradio (HDR) und der Norddeutsche Rundfunk (NDR) weiten die Versorgung aus.



Während die Versorgung im Raum Rhein-Main und Südhessen mit DAB-Plus-Programmen bereits sehr fortschrittlich ist, bestehen im Osten und Norden Hessens Defizite. Das soll sich ändern laut Sandra Bischoff, der Geschäftsführerin von Hessen Digitalradio (HDR), die die bei Versammlung des LPR Hessen über die Gesamtsituation im Land referierte.