Mehr Digitalradio in Berlin und Brandenburg

Der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) hat in seiner letzten Sitzung über die Vergabe und Neubelegung der DAB Plus-Kapazitäten in der Region entschieden.



Über das Berliner DAB Plus-Multiplex (Kanal 7 B) werden die Programme "94,3 rs2", "Berliner Rundfunk", "Kiss FM", "Maxx FM", "Nice", "Pure fm", "Radio Gold", "Radio Teddy" und "STAR*SAT RADIO" ausgestrahlt.