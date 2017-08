Mehr Digitalradio in Franken

Ab sofort sind 14 Lokalradioprogramme in Franken auf UKW und DAB+ zu empfangen.



Im Juni 2017 hatte der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien den Simulcast-Betrieb von 14 Lokalradioprogrammen genehmigt. In den DAB-Netzen Unterfranken (10A), Mittelfranken (8C) und Oberfranken (10B) wurden dazu entsprechende DAB+-Kapazitäten zugewiesen. Nun sind die Sender zu empfangen.