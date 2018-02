Mehr Discovery-Sender für Entertain TV

Telekom und Discovery bauen ihre Kooperation weiter aus. Das gesamte lineare Portfolio von Discovery ist nun in den Paketen von Entertain TV verfügbar.



Discovery Networks Deutschland und die Deutsche Telekom haben ihre langjährige Vereinbarung zur Verbreitung des linearen Senderportfolios verlängert und um wichtige Komponenten erweitert. Künftig ist es den Kunden von Entertain TV, dem TV-Angebot der Telekom möglich, auch Eurosport 1 und Eurosport 2 in HD zu empfangen.