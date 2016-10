Mehr Eishockey: Sport1 sichert sich NHL-Rechte bis 2020

Noch mehr Eishockey auf Sport 1. Der Sender holt sich die Rechte an der NHL bis zur Saison 2019/2020. Bis zu 140 Partien sollen pro Saison live übertragen werden.



Die amerikanische Eishockey-Liga NHL bleibt bei Sport 1 US. Der Sender hat sich umfangreiche plattformneutrale Medienrechte von der International Management Group bis einschließlich der Saison 2019/2020 gesichert. Damit überträgt Sport 1 US die NHL exklusiv in Deutschland, sowie nicht-exklusiv in Österreich und der Schweiz.