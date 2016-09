Mehr Golf: Sky überträgt European Cup in voller Länge

Diese Woche kommen Golffans voll und ganz auf ihre Kosten. Sky Sport 1 HD überträgt die Porsche European Open live und feiert damit auch die Premiere von Martin Kaymer.



Während die Porsche European Open mit der European Tour bereits 2015 ihr großes Comeback hatte, glänzte ein Teilnehmer mit Abwesenheit. Der erfolgreiche deutsche Golfer Martin Kaymer fehlte in Bad Griesbach bei dem ansonsten äußerst erfolgreichen Turnier. In diesem Jahr ist er mit von der Partie und fiebert seiner Premiere bereits entgegen: "Ich freue mich darauf, dass es in diesem Jahr klappt und ich vor Heimpublikum bei den Porsche European Open auftreten werde."