Mehr HD auf Zattoo

Zattoo erweitert sein Angebot an Sendern in high definition. Die Streamingplattform bietet ab sofort neun weitere Sender in HD an.



Vor allem Musikfans kommen mit den Sendern Deluxe Music HD, Jukebox HD und RCK.TV HD auf ihre Kosten. Deluxe Music HD können alle Zattoo-Nutzer frei empfangen, während die beiden anderen Musiksender Zattoo-Premium-Kunden vorbehalten sind.

Dieser Kundenkreis kann sich auch auf Planet HD freuen, der Dokumentationen und Reportagen aus fernen Welten auf die Bildschirme bringt. Daneben können Zattoo-Premium-Kunden fünf Regionalsender des WDR (WDR Dortmund, WDR Duisburg, WDR Essen, WDR Münster und WDR Siegen) empfangen.



Nutzer des Free-Pakets von Zattoo können derzeitig sieben Sender in HD empfangen, im Premiumangebot sind es rund 40 Sender und beim Plus-Paket kommen noch einmal acht Sender dazu.