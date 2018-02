Mehr Highspeed bei Vodafone und Telefónica Deutschland

Vodafone und Telefónica Deutschland haben angekündigt, einen Vertrag über die gemeinsame Nutzung eines Teils ihrer glasfaserbasierten Anbindungen zu unterzeichnen.



Die Übereinkunft sieht vor, dass ab Juli 2018 die vorhandene Glasfasertechnologie von gemeinsamen oder benachbarten Mobilfunkstandorten der beiden Unternehmen mitgenutzt werden könne.