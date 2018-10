Mehr Jugendschutz: Europaparlament segnet neue EU-Videoregeln ab

Plattformen wie Youtube oder Netflix müssen sich in der EU künftig an striktere Regeln bei Jugendschutz oder Werbung halten.



Das Europaparlament gab am Dienstag mit großer Mehrheit grünes Licht für eine entsprechende Reform der EU-Richtlinie für audiovisuelle Medien. Die überarbeiteten Vorschriften gelten wie bisher für Rundfunkanstalten, werden aber auf Online-Video-Dienste wie Netflix, YouTube oder Facebook sowie für das Live-Streaming auf Videoplattformen ausgeweitet - als Reaktion auf die veränderten Mediengewohnheiten.



Dadurch verspricht sich die EU unter anderem einen besseren Schutz für Kinder und Jugendliche im Netz. Außerdem gibt es neue Regeln für Werbung.