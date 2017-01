Mehr Live: QVC baut zweiten Kanal aus

QVC baut seinen zweiten Kanal QVC Plus mit täglich zwei Stunden Live-Programm aus. Bisher bietet das Programm eine Auswahl der beliebtesten Produkte und TV-Shows des Hauptkanals.



QVC baut seinen Zweitkanal QVC Plus aus. Bisher war auf dem Programm eine Auswahl beliebter Produkte zu sehen. Laut eigenen Angaben werden jetzt hohe sechsstellige Summen investiert, um Studiotechnik, das Live-Team, Übertragungstechnik und Programm für den Ausbau fit zu machen. Ab dem 1. Februar sendet der Kanal dann zur Primetime von 20 bis 22 Uhr täglich live.