Mehr Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche

Das Deutsche Kinderhilfswerk und die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) plädieren bei der Medienkompetenzvermittlung und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen nachdrücklich für eine stärkere Berücksichtigung von sozialen Medien.



Das Deutsche Kinderhilfswerk und die KJM veranstalten heute in Berlin den Fachtag "Zwischen Spielzeug, Kamera und YouTube - Kinder und Influencing in sozialen Medien".