Mehr Mut und Leidenschaft: ProSiebenSat.1-Chef sorgt für Schwung

Der langjährige ProSiebenSat.1-Chef und einstige Pharmamanager Thomas Ebeling hat einen würdigen Nachfolger gefunden: Der einstige Vorsitzende des Staubsaugerproduzenten Dyson, Max Conze, soll nun neuen Schwung ins Fernsehgeschäft bringen.



Im Mai kündigte der 48-jährige Bielefelder an, dass Unterhaltung E-Commerce als Kerngeschäft verdrängen müsse. Dabei geht es vor allem um eins – um aussagekräftige Inhalte.



Die drei wichtigsten Säulen des Medienkonzerns

Unmittelbar vor dem Wechsel des ProSiebenSat.1-Chefs hatten der Aufsichtsrat und Vorstand dem Unternehmen eine neue Struktur verliehen. Im Fokus stehen drei Säulen, das Internetbusiness mit Online-Shops und Portalen, das Produktionsgeschäft und Fernsehen. Das Internetgeschäft hatte sich unter der Leitung von Ebeling etabliert. Über das typische Werbefernsehen wurde im Jahr 2017 drei Viertel des Gewinns erwirtschaftet.



Kleine realistische Ziele setzen

Die Ziele des Ebeling-Nachfolgers Max Conze sind klar definiert. Beispielsweise hat der neue ProSiebenSat.1-Chef das Ziel, den Aktienkurs binnen drei Jahren zu steigern. Mit Maßnahmen wie diesen möchte Conze die verfehlten Geschäftsprognosen und Pannen retuschieren, die Ebeling nach seinem beispiellosen Aufstieg in dem Konzern verantworten musste. Die Zukunft wird zeigen, inwiefern diese Ziele erfüllt werden können.