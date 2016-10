Mehr Privatsphäre und Datenschutz: Messenger-App "Scrambl3"

Kostenlose Anrufe und Textnachrichten mit Privatsphäre und Sicherheit für die User - das verspricht die App "Scramble3". Die Whatsapp-Alternative ist jetzt auf dem Markt.



Das Unternehmen USMobile hat seine neue Messenger-App vorgestellt. Mit "Scrambl3" will das Unternehmen ganz auf Sicherheit und Privatsphäre setzen. Damit sollen neue User gewonnen werden und Whatsapp, Viber und Co. Konkurrenz gemacht werden. Die App ist jetzt für iOs und Android erschienen.